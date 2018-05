Bundespräsident Steinmeier spricht in einer ersten Runde mit allen an den Jamaika-Sondierungen beteiligten Parteien, morgen ist das als letztes die CSU, dann kommt Donnerstag die SPD wegen einer möglichen Großen Koalition dran.



AfD und Linke sind nicht eingeladen, was dort auf Kritik stößt. Aus dem Bundespräsidialamt hieß es dazu, das sei keine generelle Absage an diese beiden Parteien, mache aber derzeit keinen Sinn, weil es um eine Regierungsbildung gehe.



Mit den Gesprächen folgt Steinmeier seinem gestrigen Appell. Er macht sich ein Bild, wo Parteien bereit sein könnten, aufeinander zuzugehen, oder eben nicht. Er selbst sieht sich dabei nicht in der Rolle eines Sondierers, bietet aber seine Hilfe zur Vermittlung an. Es geht vor allem darum, ein geordnetes Verfahren zu finden. Eine veränderte Haltung bei den Parteien in Folge der Gespräche ist bislang nicht zu verzeichnen. Das ist auch nicht zu erwarten.

Bildquelle: ZDF