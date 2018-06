Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht den Antisemitismus in Deutschland nicht überwunden. "Er zeigt sein böses Gesicht in vielfältigem Gewand", sagte er am Freitag beim Empfang zum Auftakt des Jubiläumsjahres 2018 "70 Jahre Staatsgründung Israel" in Berlin. Dass in dieser Woche auf deutschen Plätzen israelische Fahnen gebrannt haben, "erschreckt mich und beschämt mich", so Steinmeier.