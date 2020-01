Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Staat und Gesellschaft dazu aufgerufen, mehr für den Schutz von Einsatzkräften und Kommunalpolitikern zu tun. Wenn Angehörige von Polizei und Rettungsdiensten sowie Bürgermeister oder Gemeinderäte angegriffen werden, "dann geht das uns alle an", sagte Steinmeier am Donnerstag laut Redetext bei seinem Neujahrsempfang in Berlin. "Es darf nicht sein, dass Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in unserem Land schlaflose Nächte haben, weil sie beleidigt oder bedroht werden."