Frank-Walter Steinmeier kritisierte in seiner Grundsatzrede auf dem Kirchentag in Dortmung alltägliche Manipulationen durch vermeintlich kostenlose und bunt blinkende Dienstleistungen, "die uns hinterrücks ausleuchten und unsere Daten absaugen". Zudem wandte er sich gegen eine "fast unbegrenzte Überwachung durch staatliche Stellen" in Amerika, Europa und besonders China.