Bundespräsident Steinmeier auf dem Katholikentag. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Mit einem Appell für mehr Frieden und Toleranz in der Welt haben die Veranstalter des 101. Katholikentags auf die fünftägige Veranstaltung in Münster eingestimmt. Es ist das größte Laientreffen der katholischen Kirche in Deutschland.



Das Veranstaltungsmotto "Suche Frieden" sei angesichts der Krisen aktueller denn je, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor mehr als 10.000 Besuchern. Aktuell sei das Motto aber "nicht nur in der Weltpolitik, sondern auch in unserem eigenen Land".