Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und König Felipe VI.. Quelle: Paul White/AP/dpa

Deutschland und Spanien wollen in der EU weiter eng zusammenarbeiten - gegen nationalistische Tendenzen und die Aufweichung liberaler und rechtsstaatlicher Grundprinzipien. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstrich bei einem Mittagessen mit König Felipe VI., Spanier und Deutsche seien seit der gemeinsamen Mitgliedschaft in der EU noch einmal näher gerückt.



In Spanien besteht weiter eine große Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen. Populistische Tendenzen sind kaum erkennbar.