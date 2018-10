Bundespräsident Steinmeier in Ostritz. Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen. Er habe die Sorge, dass in Sachsen wie andernorts die Gegner immer lauter werden, sagte Steinmeier im ostsächsischen Großhennersdorf.



Steinmeier ging auch auf die Demonstrationen Rechtsextremer in Chemnitz ein. Die Bilder hätten ihn entsetzt. Doch wer behaupte, ganz Sachsen sei rechtsextrem, verbreite selbst Ressentiments. Am 1. November will Steinmeier nach Chemnitz und Dresden reisen.