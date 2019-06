Frank-Walter Steinmeier im ZDF-Sommerinterview

Quelle: ZDF/Jesco Denzel

Angesprochen auf den Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke gesteht Steinmeier Versäumnisse im Umgang mit rechtsextremem Terror ein. "Wenn es eine Vernachlässigung gibt, dann glaube ich die, dass wir nicht genügend aufmerksam waren, was sich da am ganz rechten Rand, am rechtsextremen Rand dieser Gesellschaft tatsächlich tut." Man müsse allerdings auch sehen, dass bei rechtsextremen Gewalttätern ein neues Feindbild entstanden sei. Diese suchten sich offenbar "ganz gezielt nicht nur Flüchtlingshelfer, sondern auch Kommunalpolitiker" heraus, so Steinmeier.