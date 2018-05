Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier traf Obdachlose. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kurz vor Weihnachten hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit obdachlosen Menschen in Berlin getroffen. "In einer solchen Stelle zeigt sich wie in einem Brennglas, was auch in einem reichen Land wie Deutschland noch zu tun ist", sagte Steinmeier in der Bahnhofsmission am Zoo.



Steinmeier dankte zudem den Helfern in der Mission für ihren Einsatz. Diese seien zur Unterstützung nicht nur einmal vor Weihnachten dort, sondern "sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag".