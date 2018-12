China ist beim Thema Künstliche Intelligenz anderen Staaten weit voraus. Die Chinesen lieben das Digitale, experimentieren gerne, mit allen Vor-und Nachteilen. Aber über die Nachteile wird nicht gesprochen. Im Süden Chinas, in Chengdu, führen Manager dem Präsidenten stolz ihre Produkte vor, erzählen ihre Visionen von der Welt von morgen. Schon ganz bald gibt es faltbare Handys, aufgeklappt ein Tablet, zusammengeklappt ein Smartphone, aus zwei mach eins. Dieses Smartphone wird jedoch in einer Fabrik ohne Menschen, nur von Robotern produziert. Menschen stören nur in der schönen Welt von morgen, sie machen Schmutz, so wortwörtlich einer der Manager. Überhaupt Roboter, sie übernehmen in ein paar Jahren fast alles, vom dem Sprachunterricht für Kinder bis hin zur Pflege alter Menschen, vom autonomen Fahren ganz zu schweigen.