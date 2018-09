Bundespräsident Steinmeier und Niinistö in Helsinki. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Staatsbesuch in Finnland eine Vertiefung der europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gefordert. Bei einer Pressekonferenz mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö sagte er in Helsinki, die außen- und sicherheitspolitische Diskussion müsse "mit größerer Ernsthaftigkeit" geführt werden.



Mit Blick auf Russland sagte Steinmeier, die Sicherheit im Ostseeraum sei in den letzten Jahren vor neue Herausforderungen gestellt worden.