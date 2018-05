Zudem wirbt das Land Gambia um europäische Touristen, schon jetzt kommen vor allem Belgier und Engländer nach Banjul. Das Staatsbankett übrigens findet in einem wunderschönen Hotel statt, in einem Festzelt direkt am Meer. Die Anlage und der Strand wie aus dem Hochglanzprospekt: sauber, von unzähligen Palmen gesäumt, mit drei Pools und Spa. Auch das gibt es hier, in einem der ärmsten Länder Afrikas. Die Realität draußen vor der Tür, sandige Wege, Wellblechhütten, sieht anders aus. Dennoch will Gambia jetzt dafür werben, der Tourismus war früher mal eine wichtige Einnahmequelle und soll es auch wieder werden.