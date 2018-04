Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit dem ehemaligen sowjetischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow über Wege zu einer Verbesserung der deutsch-russischen Beziehungen gesprochen. "Er hat mir noch einmal mit auf den Weg gegeben: Das einzige, was hilft, ist reden - auch über das, was schwierig ist", sagte Steinmeier am Mittwoch nach dem einstündigen Treffen in der Residenz des deutschen Botschafters in Moskau.



Der frühere Sowjet-Präsident habe daran erinnert, dass es in den 1980er Jahren vor der deutschen Einheit einen internationalen Rahmen gegeben habe, "der auch nicht einfach war, weder für Russland noch für Europa". Angesichts der aktuellen Spannungen habe Gorbatschow "nachdrücklich" daran erinnert, dass Deutschland und Russland nach Krieg, Leid und Elend im 20. Jahrhundert Wege zueinander gefunden hätten. Die Aufforderung von Gorbatschow, dieses Erbe nicht zu verspielen, sei "eine, die nicht ungehört bleiben sollte".

Bildquelle: dpa