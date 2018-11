Gemeint sind die sich wiederholenden fremdenfeindlichen und rassistischen Vorfälle im Freistaat, die Bilder von Pegida und Co., Schlagzeilen wie "Hetzjagd auf Ausländer". Manch einer sieht sich dem hilflos gegenüber. "Was können wir denn als Schüler tun?", fragt eine 17-Jährige den Bundespräsidenten ganz pragmatisch. "Wir engagieren uns zwar auf Demos, aber wir sind viel weniger als die Neonazis."



Steinmeier erzählt von seinem Besuch in Ostritz vor zwei Wochen. In das 2.300-Einwohner-Städtchen in Ostsachen kommen alljährlich rund 1.000 Rechtsextremisten aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Polen zu einem sogenannten "Schild- und Schwert-Festival".