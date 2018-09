Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau Elke Büdenbender im sächsischen Landtag. Beide wurde von Landtagspräsident Matthias Rößler sowie dessen Frau Gerlind empfangen. Quelle: dpa

Wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Sachsen besucht, dann bereist er einen Freistaat, in dem die AfD bei den letzten Wahlen die stärkste Kraft wurde, in dem seit drei Jahren Pegida in Dresden demonstriert, und in dem Vertreter des Staates noch im letzten Jahr heftigst attackiert wurden. Wer als Beobachter hier klare Worte erwartet hatte, zu AfD, Pegida und zum Protestwahlverhalten, der sah sich enttäuscht. Steinmeier behandelte das Thema sehr "präsidial": Er hörte zu, fragte nach, äußerte sich sparsam und erwähnte dabei AfD und Pegida fast nie konkret. Auch nicht, als er am Dienstag in Dresden mit Vermittlern politischer Bildung die Lage diskutierte - und dabei auch seine Eindrücke wiedergab, die er in Sachsen gesammelt hatte.