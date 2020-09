Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich 75 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz zur deutschen Schuld am Holocaust bekannt. Die deutsche Verantwortung vergehe nicht, versicherte er. Er sprach als erstes deutsches Staatsoberhaupt in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.



"Wir bekämpfen den Antisemitismus! Wir trotzen dem Gift des Nationalismus! Wir schützen jüdisches Leben! Wir stehen an der Seite Israels", sagte er. "Dieses Versprechen erneuere ich hier in Yad Vashem vor den Augen der Welt."