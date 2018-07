Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in den vergangenen Tagen viel Post von Bürgern bekommen. So viele Briefe wie lange nicht mehr seien bei ihm eingegangen. Sie dokumentierten Sorgen, Enttäuschung und Empörung. "Man darf das nicht vom Tisch wischen", so Steinmeier. Er finde, "dass das Folgen hat, was wir hier erlebt haben, für die politische Kultur", sagt er in Bezug auf den Asylstreit zwischen CDU und CSU. Und dass sich das "nicht verfestigen" dürfe. "Wir müssen zurückkommen zu einer Auseinandersetzung, die möglichst auf Irrationalität verzichtet", sagt Steinmeier im ZDF-Sommerinterview.