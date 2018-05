In zwei Wochen findet in Berlin ein dreitägiger SPD-Bundesparteitag statt. Spätestens dann soll der Partei eine Art Roadmap vorgelegt werden, wie "ergebnisoffen" Gespräche über eine Regierungsbildung zum Wohle des Landes geführt werden könnten. Maas sagte, es liege nun an den Gremien der SPD, ob die Partei die bisherige Haltung "korrigieren will, ob sie Gespräche führen will". Partei-Vize Manuela Schwesig indes stellte klar, dass der Weg für eine große Koalition noch längst nicht frei sei. Im ZDF sagte sie: "Es gibt in der SPD keinen Automatismus zu einer großen Koalition."