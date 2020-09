Deutscher Umweltpreis an Kögel-Knabner und Schneider.

Quelle: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Die Münchner Bodenwissenschaftlerin Ingrid Kögel-Knabner und der Mainzer Unternehmer Reinhard Schneider haben den Deutschen Umweltpreis 2019 erhalten. "Es braucht Vorreiter, Helden und Heldinnen, für die Bewahrung der Natur", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Mannheim.



"Dieser Preis zeichnet Menschen aus, die Mut machen, weil sie Lösungen aufzeigen", betonte Steinmeier. "Die Zukunft ist nicht vorbestimmt. Es liegt an uns, was wir aus ihr machen", sagte der Bundespräsident weiter.