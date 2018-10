Steinmeier unterstützte zum Auftakt seines Frankreich-Besuchs in Paris demonstrativ die Reformvorschläge des französischen Präsidenten. Deutschland und Frankreich wüssten um ihre Aufgabe, "dieses Europa in eine hoffnungsvolle, eine bessere Zukunft zu führen". Und fügte hinzu: "Und ich bin mir sicher, dass dieser Schwung, der von der Sorbonne-Rede ausging, auch von einer neuen Bundesregierung aufgenommen werden wird." In dieser Rede hatte Macron weitreichende Pläne zur Weiterentwicklung der EU vorgelegt. Manche Forderungen sind in Deutschland jedoch umstritten.



Macron plädierte in der gemeinsamen Pressekonferenz im Elyséepalast für eine "gemeinsame Lektüre" der deutsch-französischen Geschichte. "Was wir heute tun, (...) ist, eine gemeinsame Geschichte zu bauen, weil sie der Sockel einer gemeinsamen Zukunft ist."