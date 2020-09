Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (vorne, 2.v.r).

Quelle: Thomas Frey/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bürger in Deutschland nach dem mutmaßlich rechtsradikal motivierten Anschlag von Hanau zum Zusammenhalt aufgerufen. "Heute ist die Stunde, in der wir zeigen müssen: Wir stehen als Gesellschaft zusammen, wir lassen uns nicht einschüchtern", sagte er bei einer Trauerfeier in Hanau.



Steinmeier nannte den Anschlag eine "Terrortat". "Denn das heißt doch Terror: durch Gewalt und Tod Schrecken zu verbreiten." Zusammenhalt sei das stärkste Mittel gegen den Hass.