Steinmeier bei der Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags.

Quelle: Kai Pfaffenbach/Reuters-Pool/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau die gesamte Gesellschaft zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen. Zugleich forderte er beim zentralen Gedenkakt in Hanau den Staat auf, mehr dafür zu tun, dass alle Menschen in Deutschland sicher seien.



Er nannte den Anschlag mit zehn Todesopfern einen "Anschlag auf den gesellschaftlichen Frieden" in Deutschland. Die Angehörigen der Opfer lud Steinmeier in seinem Kondolenzschreiben zu einem späteren Treffen nach Berlin ein.