Es ist schon auch ein wenig pikant, was am Donnerstag im Schloss Bellevue passiert: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz. Zwei, die etwas gemeinsam haben: Beide haben Angela Merkel herausgefordert, als Kanzlerkandidaten der SPD. Beide haben krachend gegen sie verloren. Was sie trennt: die Vorstellung über das, was nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen passieren soll. Und wie sich die SPD jetzt verhalten soll.