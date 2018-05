Während sie in Berlin um die Flüchtlingspolitik ringen und streiten, macht der Bundespräsident Politik im Rahmen dessen, was sein Amt erlaubt. Dazu gehört reisen, reden, Mut machen, Anerkennung zollen, an die Weltgemeinschaft appellieren, Signale in die Heimat senden. All das tut Frank-Walter Steinmeier auf seiner Reise nach Jordanien und in den Libanon.