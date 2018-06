Bundespräsident am Flughafen in Berlin Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Als erster Bundespräsident seit sieben Jahren besucht Frank-Walter Steinmeier Russland. In der Hauptstadt Moskau wird er am Nachmittag Präsident Wladimir Putin treffen. Steinmeier will ausloten, wie trotz der Ukraine-Krise neues Vertrauen zwischen Deutschland und Russland aufgebaut werden kann.



Die Reise wurde angesichts der angespannten Beziehungen allerdings bewusst als kurzer Arbeitsbesuch angelegt. Der Bundespräsident wird in Moskau auch Vertreter einer Menschenrechtsorganisation treffen.