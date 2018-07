Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Alexander Gauland hat Kritik von Frank-Walter Steinmeier zurückgewiesen. Der AfD-Politiker sagte in Augsburg, es sei nicht die Aufgabe des Bundespräsidenten, sich für "Teile des Volkes zu schämen".



Steinmeier hatte zuvor vor einer Verdrängung der Nazi-Verbrechen gewarnt. In der "FAZ" unterstrich er mit Blick auf Gaulands Äußerung im Juni: "Ich persönlich schäme mich für derartige Äußerungen." Gauland hatte Hitler und die Nazis als "Vogelschiss" in der deutschen Geschichte bezeichnet.