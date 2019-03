Jeremy Issacharoff, Botschafter Israels. Archivbild

Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, hat das Glückwunsch-Telegramm von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum iranischen Nationalfeiertag indirekt kritisiert.



"Der Zeitpunkt für Glückwünsche an die Menschen im Iran wird dann kommen, wenn das Regime der Ajatollahs und der Terror, den sie nach innen und außen verbreiten, ein Ende finden", sagte Issacharoff der "Bild"-Zeitung. Der Iran beging am 11. Februar den 40. Jahrestag der islamischen Revolution.