Die Parteichefs der Grünen kommen am Schloss Bellevue an. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach dem Scheitern der Sondierungen für eine Jamaika-Koalition hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Initiative übernommen. Am Dienstag traf er die Parteichefs von Grünen und FDP, um sich über die Gründe für den Abbruch der Verhandlungen mit der Union zu informieren.



In den nächsten Tagen spricht er auch mit den Spitzen von CSU und SPD, um vielleicht doch noch einen Ausweg aus der Sackgasse zu finden. Am Donnerstag will Steinmeier daher auch SPD-Chef Martin Schulz treffen.