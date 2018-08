Frank-Walter Steinmeier steht auf einem Fußballplatz. Archivbild Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bedeutung des Sports für die Integrationsarbeit betont. Die rund 90.000 Sportvereine in Deutschland leisteten einen "Löwenanteil" bei der Integration, hob Steinmeier bei einem Besuch in Bonn hervor.



Wer Fußball spiele, lerne mehr als nur Regeln. "Das schweißt zusammen." Der Bundespräsident besuchte den Bonner Sport-Club (BSC), der als vorbildlich in der Integrationsarbeit gilt. 60 Prozent aller Spieler haben einen Migrationshintergrund.