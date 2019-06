Frank-Walter Steinmeier, der aktuelle Bundespräsident, griff sich eine dieser Ängste heraus. Nämlich all das, was hinter dem Begriff Digitalisierung steckt. Die Datensammelwut von Google, Amazon und Co, die Manipulation durch Algorithmen, Hetze in den Netzwerken. Eine Hetze, die den demokratischen Diskurs nicht nur bedrohen, sondern wie im Fall der Erschießung des CDU-Politikers Walter Lübcke vielleicht sogar Wegbereiter eines Mordes gewesen sein könnte. Muss man das alles so hinnehmen? Muss man nicht, findet Steinmeier.



Schon jetzt könnten Unternehmen gezwungen werden, Algorithmen offenzulegen. Oder Polizei und Staatsanwaltschaft so ausgestattet werden, dass Hetze im Netz verfolgt wird. "Wir brauchen den Mut, das Spiel zu unterbrechen." Steinmeier will eine Debatte darüber, wie sich das Digitale demokratisieren lässt. "Ziehen wir uns zurück ins digitale Lummerland oder beginnen wir darüber zu sprechen, welche Digitalisierung wir wollen?"