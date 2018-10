Duda bezeichnete es als auffallend, dass der EuGH die Entscheidung kurz vor den Kommunalwahlen am Sonntag veröffentlicht habe. Bei der Wahl konnte die europakritische Regierungspartei PiS Stimmengewinne verzeichnen. Duda gehörte der PiS bis zu seiner Wahl zum Staatsoberhaupt 2015 an. Der Präsident kündigte an, die Regierung werde innerhalb der vorgegebenen Frist zu dem Urteil eine Entscheidung fällen.



In Polen ist seit April ein neues Gesetz zum Obersten Gerichtshof in Kraft. Dadurch wurde das Rentenalter der Richter dort auf 65 Jahre gesenkt. Kritiker werfen der nationalkonservativen Regierung vor, mit dem Vorstoß regierungskritische Richter herausdrängen zu wollen.