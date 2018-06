Verschiedene Ausgaben der «New York Times». Quelle: Ole Spata/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die "New York Times" als globale Autorität und "Leuchtturm der Vernunft" gewürdigt. In seiner Laudatio zur Verleihung des Marion-Gräfin-Dönhoff-Preises für internationale Verständigung und Versöhnung sagte Steinmeier in Hamburg:



"Wir ehren ein Flaggschiff der Pressefreiheit in einer Zeit, in der (...) selbst in westlichen Demokratien der Sinn und Wert der freien Presse in Frage gestellt wird - und sei es nur mal nebenbei per Tweet am frühen Morgen."