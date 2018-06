Ankunft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Moskau Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Als erster Bundespräsident seit sieben Jahren ist Frank-Walter Steinmeier zu einem Russland-Besuch in Moskau eingetroffen. Für den Nachmittag ist ein Treffen mit Präsident Wladimir Putin im Kreml geplant.



Steinmeier will während seines Aufenthalts ausloten, wie nach Jahren der Krise schrittweise neues Vertrauen zwischen beiden Ländern wieder aufgebaut werden kann. Die deutsch-russischen Beziehungen sind seit der Annexion der Krim durch Russland und wegen der Kämpfe in der Ostukraine schwer belastet.