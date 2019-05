Diese Aufmerksamkeit habe auch etwas mit der Beunruhigung über die Lage der Demokratien zu tun. Der Bundespräsident erklärte, dass derzeit auch in Europa wieder demokratische Institutionen in Zweifel gezogen würden. Gewählte Regierungen schränkten die Meinungsfreiheit und die richterliche Unabhängigkeit ein. "In einer solchen Zeit haben viele Menschen in unserem Land das Bedürfnis, für das Grundgesetz einzustehen und für unsere Grundordnung auch wieder zu streiten", sagte Steinmeier. Diskussionen darüber, wie mögliche "Risse im Panzer des Grundgesetzes" geschlossen werden könnten, erteilte er eine Absage. "Die Wehrhaftigkeit der Demokratie ist eine wichtige Debatte", sagte er. Aber eine Verfassung dürfe sich nicht mit Paragrafen und Artikeln gegen die Gesellschaft verpanzern, auch nicht in Anbetracht der Entwicklungen in Polen und Ungarn. "Denn am Ende kommt es doch auf uns an, auf die Bürgerinnen und Bürger", betonte der Bundespräsident.