Fabrik der Ratiopharm-Mutter Teva in Israel. Quelle: Jim Hollander/EPA/dpa

Aus Protest gegen den geplanten Stellenabbau bei der Ratiopharm-Mutter Teva sind zahlreiche Beschäftigte in Israel in den Streik getreten. Von dem Ausstand sollen Flughäfen und Häfen, Banken und Behörden betroffen sein.



Israels Gewerkschafts-Dachverband Histadrut hatte aus Solidarität mit den Teva-Mitarbeitern zu einem Generalstreik aufgerufen. Der Pharmakonzern will weltweit 14.000 Stellen streichen. Teva ist Weltmarktführer unter den Generika-Herstellern und Israels größtes Unternehmen.