HypoVereinsbank-Chef Michael Diederich.

HypoVereinsbank-Chef Michael Diederich verteidigt die Spar- und Umbaupläne der italienischen Konzernmutter Unicredit. Die Ansprüche der Kunden veränderten sich rasant, darauf müssten der Konzern und auch das Münchner Institut reagieren, sagte Diederich der "Süddeutschen Zeitung".



Die HypoVereinsbank (HVB) will in Deutschland in den nächsten Jahren mehr als jeden zehnten Arbeitsplatz abbauen. Dabei soll die Zahl von zuletzt 12.200 Mitarbeitern in den kommenden zehn Jahren um knapp 1.300 sinken.