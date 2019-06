Parkleitsystem für Lkw an Autobahn-Parkplätzen

Quelle: ssp-consult.de

Abhilfe könnte auch ein Parkleitsystem schaffen, ähnlich wie es Autofahrer von Parkhäusern kennen. Am Straßenrand könnten Tafeln anzeigen, wie viele Plätze auf dem nächsten Rasthof noch frei sind. So können Fahrer entscheiden, ob es sich lohnt abzufahren oder es besser wäre, den nächsten zu nutzen. In Bayern gibt es so ein System bereits vor der Tankstelle Aichen an der Autobahn 8 oder in Rheinland-Pfalz an der Autobahn 61 vor Brohltal Ost. "Das sind aber Ausnahmen", so ADAC-Sprecherin Mikulla. Das Bundesverkehrsministerium schlägt außerdem vor, dass die Daten zu freien Parkplätzen auch online zur Verfügung gestellt werden und per Smartphone-App für die Fahrer abrufbar sind. Das System wird in Bayern aktuell getestet.