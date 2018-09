Hans-Georg Maaßen, Präsident des Verfassungsschutzes. Quelle: Hannibal Hanschke/Reuters Pool/dpa

Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen hat seine Äußerungen im Zusammenhang mit den Vorfällen in Chemnitz mit der Sorge vor einer Desinformationskampagne begründet. Das geht aus einem Bericht an Innenminister Horst Seehofer (CSU) hervor, der der dpa vorliegt.



Deutlich wird darin, dass er keinen Anlass sieht, sich grundsätzlich von seinen Äußerungen zu distanzieren. Nicht er, sondern der Urheber des Videos habe zu belegen, dass damit "Hetzjagden" in Chemnitz dokumentiert werden.