Seit Monaten wird darüber spekuliert, ob Merkel vor Ende der Legislaturperiode 2021 auch als Kanzlerin abgelöst werden könnte. Den CDU-Vorsitz hatte sie im Dezember 2018 an Annegret Kramp-Karrenbauer abgegeben. Nach dem Debakel für die CDU bei der Europawahl am Sonntag war innerparteilich erneut Kritik an Merkel laut geworden, die sich weitgehend aus dem Wahlkampf herausgehalten hatte.