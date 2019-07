Vor dem Widerruf hatte die Bundesanwaltschaft einen neuen Haftbefehl gegen Stephan E. wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes erwirkt. Der 45-Jährige wurde am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit. Der Ermittlungsrichter habe den Haftbefehl verkündet und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Der Haftbefehl ersetze den Haftbefehl des Amtsgerichts Kassel, auf dessen Grundlage sich der Beschuldigte bereits seit dem 16. Juni in Untersuchungshaft befand.