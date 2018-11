Der 46-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis gilt als konservativ. Harbarth hat eine lange CDU-Karriere hinter sich. 1987 Eintritt in die Junge Union, fünf Jahre später in die CDU. Seit 2009 sitzt der Rechtsanwalt im Bundestag. Schon in seiner zweiten Periode 2013 übernimmt er wichtige Positionen. Einer seiner Förderer: Volker Kauder. Kauder macht ihn auch 2018 zum stellvertretenden Fraktionschef, zuständig für die Innen- und die Rechtspolitik.



Harbarth macht still Karriere. Keiner, der mit lauten Forderungen oder Kritik an der Kanzlerin seinen Aufstieg beförderte. Er gilt als exzellenter Anwalt und hat sich Respekt in anderen Fraktionen erarbeitet. Auf Vorschlag des Richterwahlausschusses des Bundestages hat das Plenum den CDU-Abgeordneten am heutigen Donnerstag mit der notwendigen Zweidrittel-Mehrheit zum neuen Bundesverfassungsrichter gewählt.