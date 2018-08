Ähnlich äußerte sich auch SPD-Innenexperte Burkhard Lischka: Ziel eines Einwanderungsgesetzes müsse sein, dringend benötigte Fachkräfte in einem klar geregelten und geordneten Verfahren zu gewinnen, sagte er in der "Passauer Neuen Presse". Dies schließe "auch die Möglichkeit ein, gut integrierten Ausländern, die bereits einen Job in Deutschland haben, eine gesicherte Perspektive zu geben". Auch die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl unterstützte Günthers Vorstoß. Es müsse auch Menschen eine Chance gegeben werden, in Deutschland ihre Ausbildung zu machen oder ein Studium zu beginnen. "Dabei sollten wir auch diejenigen berücksichtigen, die schon hier leben und unsere Sprache sprechen, sich gut integriert haben und gerne hier bleiben würden", sagte sie der "Passauer Neue Presse".