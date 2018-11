Stephen Hillenburg, Erfinder von "SpongeBob Schwammkopf".

Quelle: Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Der Erfinder der Zeichentrickserie "SpongeBob Schwammkopf", Stephen Hillenburg, ist tot. Er sei im Alter von 57 Jahren an der Nervenkrankheit ALS gestorben, teilte der Sender Nickelodeon mit. "SpongeBob Schwammkopf" ging in den USA erstmals 1999 auf Sendung und wurde in mehr als 60 Sprachen übersetzt.



Hillenburg beschäftigte sich in seinem Studium und als Lehrer für Meeresbiologie mit der Tier- und Pflanzenwelt der Ozeane. 1992 machte er in Kalifornien einen Abschluss in Animation.