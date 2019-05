Ein wichtiges Verfahren, denn das Thema Sterbehilfe steht derzeit überhaupt auf der Agenda höchstrichterlicher Rechtsprechung. 2017 urteilte das Bundesverwaltungsgericht, dass es in besonderen Einzelfällen schwerer und unheilbarer Erkrankungen möglich sein muss, vom Staat eine tödliche Dosis Natriumpentobarbital zu bekommen, doch umgesetzt wurde das Urteil bis heute nicht. Denn das Bundesgesundheitsministerium, das dem BfArm gegenüber weisungsbefugt ist, will erst ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts abwarten. Das höchste deutsche Gericht hatte Mitte April Verfassungsbeschwerden gegen den genannten Paragraf 217 StGB verhandelt; ein Urteil wird frühestens in der zweiten Jahreshälfte erwartet.



Trotz dieser vielfältigen Gemengelage verhandeln die obersten Verwaltungsrichter jetzt den Fall des Ehepaares. Wann eine Entscheidung kommt, ist offen. Das selbstbestimmte Ende in Würde - es wird auch über diesen Fall hinaus weiter Thema sein.