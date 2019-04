Selbstmord zu begehen, ist in Deutschland nicht strafbar. Strafbar macht sich dagegen, wer sterbewilligen Menschen geschäftsmäßig, also wiederholt dabei hilft, sich umzubringen. Das hat der Bundestag im November 2015 in einem neuen Gesetz zur Sterbehilfe (§217) beschlossen. Illegal ist auch der Erwerb von Medikamenten, die zum Tod führen. Doch dann entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im März 2017 eine Ausnahme in der Sache: Der Staat dürfe unheilbar kranken Menschen in extremen Notlagen ein Betäubungsmittel für einen risiko- und schmerzfreien Suizid nicht verwehren. Ende Juni 2018 schaltet sich das Bundesgesundheitsministerium ein. Das unionsgeführte Ministerium weist die zuständige Behörde intern an, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2017 nicht umzusetzen und alle Anträge für das Betäubungsmittel abzulehnen. Begründung: Es könne nicht Aufgabe des Staates sein, Selbsttötungshandlungen zu unterstützen. Das Bundesverfassungsgericht könnte die Konfliktsituation vermutlich beenden. Eine mündliche Verhandlung ist für den 16. und 17. April 2019 geplant. Ein Urteil wird vermutlich einige Monate später verkündet werden.