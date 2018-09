Thomas Sternberg stift die AfD als rechtsradikal ein und warnt eindringlich vor deren Wahl. Quelle: imago

"Ich rufe zum übergreifenden Widerstand aller freiheitlich-demokratischen Kräfte auf", sagte Sternberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen riet er davon ab, die AfD zu wählen. Der ZdK-Präsident zog Parallelen zum Aufstieg der NSDAP. "In der Endphase der Weimarer Republik gab es auch eine Partei, die in den Parlamenten saß, und die Ungeheuerlichkeiten in die Parlamente getragen hat", warnte Sternberg. Der Aufstieg der Alternative für Deutschland müsse verhindert werden.