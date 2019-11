Idina Menzel und Kristen Bell (rechts).

Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa/Archivbild

Seite an Seite sollen Schauspielerin Kristen Bell und Musical-Darstellerin Idina Menzel mit zwei Sternen in Hollywood verewigt werden. Am 19. November würden die beiden Stars des neuen Animationsfilms "Frozen - Die Eiskönigin 2" die 2.681. und 2.682. Plakette auf dem berühmten "Walk of Fame" enthüllen, gaben die Veranstalter bekannt.



Wie bereits in dem Originalfilm "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" vertont Bell auch in der Fortsetzung die Figur Anna. Menzel verleiht Elsa wieder ihre Stimme.