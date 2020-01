Ausgesprochen lecker. Olivier Klein, Bürgermeister von Clichy-sous-Bois

"Ausgesprochen lecker", meint Olivier Klein, der Bürgermeister von Clichy-sous-Bois, der regelmäßig dort essen geht. Er hatte sich sehr dafür eingesetzt, um die Kochschule in seine Kommune zu holen, in der 2005 die bislang schlimmsten Vorstadt-Unruhen ausgebrochen war. Seitdem hat die Regierung viel Geld in die sozialschwachen Viertel rund um die Hauptstadt gesteckt, aber viele Probleme sind geblieben: Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Verkehrsanbindung schlecht. "Deswegen ist es so wichtig für uns, so eine Ausbildung bei uns zu haben", sagt der Bürgermeister.