Die Musikerin Pink posiert samt Ehemann und Kindern.

Quelle: Phil Mccarten/Invision/AP/dpa

Familienbild auf dem "Walk of Fame": Die US-Sängerin Pink hat mit Ehemann Carey Hart, Tochter Willow Sage und Söhnchen Jameson Moon auf ihrer frisch enthüllten Sternenplakette für Fans und Fotografen posiert. Zu der Ehrung der dreifachen Grammy-Preisträgerin auf der berühmten Flaniermeile im Herzen von Hollywood waren zahlreiche Schaulustige gekommen.



Talkshow-Ikone Ellen DeGeneres witzelte in ihrer Gastrede, Pink sei scheu, faul, still und ängstlich - um damit genau das Gegenteil auszudrücken.