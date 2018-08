Im Süden ist es in beiden Nächten vollkommen in Ordnung Jacqueline Kernn, Deutscher Wetterdienst

Echter Regen sollte aber ausbleiben, wenn das Schauspiel zu sehen sein soll. Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach empfiehlt, bereits in der Nacht zum Sonntag in den Himmel zu schauen. "Die Wahrscheinlichkeit, die Perseiden bestaunen zu können, ist dann in ganz Deutschland am höchsten." Einzelne Wolken oder Schleierwolken könnten allerdings auch dann schon im Norden - in Bremen, Hamburg und an den Küsten - das Schauspiel trüben. "Im Süden ist es in beiden Nächten vollkommen in Ordnung." In der Mitte Deutschlands sind die Aussichten in der Nacht zum Sonntag deutlich besser als in der folgenden Nacht. Im Norden stehen die Chancen in der Nacht zum Montag relativ schlecht.